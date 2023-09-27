В Восточной группировке войск ВСУ подтвердили, что Россия снова перебрасывает на восток Украины бывших участников ЧВК "Вагнера", которые были в Беларуси. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.
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Где сейчас находятся вагнеровцы
По словам Евлаша, вагнеровцам поставили задачу восстановить утраченные позиции в Донецкой и Луганской областях, ведь Россия не отказалась от своих намерений полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.
Мы подтверждаем информацию о пребывании [на востоке Украины] подразделений бывших участников ЧВК "Вагнера", в частности, речь идет о военнослужащих, которые были ранее в Беларуси,
– сказал он.
Илья Евлаш уточнил, что лагеря "вагнеровцев" расформируют, поэтому они перезаключают контракты с министерством обороны России и идут в разные структурные подразделения оккупационной армии. Бывшие участники ЧВК "Вагнера" идут на разные должности: кто-то инструктором, кто-то обычным военным.
То есть они рассеяны по разным подразделениям, и участвуют в боях на востоке Украины,
– отметил Евлаш.
Что предшествовало
- Госпогранслужба Украины зафиксировала выезд "вагнеровцев" из Беларуси. Спутниковые фото показывают, что в течение августа ЧВК "Вагнер" разобрала почти треть палаток в своем лагере в селе Цель.
- 23 сентября бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на разных участках фронта действуют вагнеровцы. Он сразу сказал, что ему неизвестно их количество или организация, под руководством которой боевики работают в Украине.
- Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что около 500 вагнеровцев, включая тех, кто отказался участвовать в мятеже Пригожина, присоединились к новой неизвестной организации. Ее якобы создал бывший руководитель отдела кадров ЧВК. По крайней мере, это утверждает источник, связанный с ЧВК "Вагнера".