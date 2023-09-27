В Восточной группировке войск ВСУ подтвердили, что Россия снова перебрасывает на восток Украины бывших участников ЧВК "Вагнера", которые были в Беларуси. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

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Где сейчас находятся вагнеровцы

По словам Евлаша, вагнеровцам поставили задачу восстановить утраченные позиции в Донецкой и Луганской областях, ведь Россия не отказалась от своих намерений полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.

Мы подтверждаем информацию о пребывании [на востоке Украины] подразделений бывших участников ЧВК "Вагнера", в частности, речь идет о военнослужащих, которые были ранее в Беларуси,

– сказал он.

Илья Евлаш уточнил, что лагеря "вагнеровцев" расформируют, поэтому они перезаключают контракты с министерством обороны России и идут в разные структурные подразделения оккупационной армии. Бывшие участники ЧВК "Вагнера" идут на разные должности: кто-то инструктором, кто-то обычным военным.

То есть они рассеяны по разным подразделениям, и участвуют в боях на востоке Украины,

– отметил Евлаш.

Что предшествовало