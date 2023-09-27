У Східному угрупованні військ ЗСУ підтвердили, що Росія знову перекидає на Схід України колишніх учасників ПВК "Вагнера", які були в Білорусі. Про це розповів речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.
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Де зараз перебувають вагнерівці
За словами Євлаша, вагнерівцям поставили завдання відновити втрачені позиції на Донеччині та Луганщині, адже Росія не відмовилась від своїх намірів повністю окупувати Луганську і Донецьку області.
Ми підтверджуємо інформацію про перебування [на Сході України] підрозділів колишніх учасників ПВК "Вагнера", зокрема йдеться про військовослужбовців, які були раніше в Білорусі,
– сказав він.
Ілля Євлаш уточнив, що табори вагнерівців розформовують, тож вони перезаключають контракти з міністерством оборони Росії та йдуть в різні структурні підрозділи окупаційної армії. Колишні учасники ПВК "Вагнера" йдуть на різні посади: хтось інструктором, хтось звичайним військовим.
Тобто вони розпорошені по різних підрозділах, і беруть участь у боях на Сході України,
– зазначив Євлаш.
Що передувало
- Держприкордонслужба України зафіксувала виїзд вагнерівців із Білорусі. Супутникові фото показують, що впродовж серпня ПВК "Вагнера" розібрала майже третину наметів у своєму таборі в селі Цель.
- 23 вересня колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що на різних ділянках фронту діють вагнерівці. Він одразу сказав, що йому не відома їхня кількість або організація, під керівництвом якої бойовики працюють в Україні.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що близько 500 вагнерівців, включно з тими, хто відмовився брати участь у заколоті Пригожина, приєдналися до нової невідомої організації. Її нібито створив колишній керівник відділу кадрів ПВК. Принаймні про це стверджує джерело, пов'язане з ПВК "Вагнера".