Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав 24 Каналу, що цьому передувало затишшя з боку ворога. Це свідчило про перегрупування загарбників.
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"Ми фіксували, що на полі бою знову з'явились вагнерівці, яких тривалий час не було. Не можу сказати, у якому обсязі, але на різних напрямках вони вже є і беруть участь у бойових діях", – зазначив Гайдай.
На російсько-український фронт повернулись вагнерівці: дивіться відео 24 Каналу
Як відомо, росгвардія вербує колишніх найманців ПВК "Вагнера", щоб підкорити їхні залишки після заколоту 24 червня. Тих бойовиків, що відмовились підписувати контракт з міноборони, відправили в Білорусь, де вони стануть частиною нової приватної військової компанії.
Кого ще перекидає ворог
"Що стосується підвезення нових частин – тут, як завжди, буде "збірна солянка". Абсолютно різні підрозділи", – наголосив Гайдай.
Раніше ексочільник Луганської ОВА казав, що Росія зосередила на цьому напрямку роти "Шторм-Z". Їх контролюють чеченці із загону "Ахмат". Крім того, є чимало мобілізованих. Кадровиків використовують в останню чергу.
Ура-патріоти з ПВК "Еспаньйола" зазнали втрат і змінили свою риторику. Тепер фанати ультрас бажають якнайшвидше втекти з фронту.
Щодо зброї, то там у ворога переважно радянські зразки. Єдина серйозна загроза – танки Т-90 "Прорив", які часто трапляються на Луганщині.
Яка ситуація на Луганському напрямку: останні новини
- У британській розвідці повідомили, що Росія терміново перекинула на Північний Схід України новосформовану 25 армію. Її планували розгорнути лише в грудні.
- Окупанти намагаються накопичити сили для нових атак на Луганщині. Однак цьому можуть завадити успіхи ЗСУ на інших ділянках фронту.
- Раніше українські розвідники провели успішну операцію на Луганщині. Ворог втратив, зокрема, станцію виявлення цілей "Купол" і зенітно-ракетний комплекс "Бук".