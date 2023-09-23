Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав 24 Каналу, що цьому передувало затишшя з боку ворога. Це свідчило про перегрупування загарбників.

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"Ми фіксували, що на полі бою знову з'явились вагнерівці, яких тривалий час не було. Не можу сказати, у якому обсязі, але на різних напрямках вони вже є і беруть участь у бойових діях", – зазначив Гайдай.

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Як відомо, росгвардія вербує колишніх найманців ПВК "Вагнера", щоб підкорити їхні залишки після заколоту 24 червня. Тих бойовиків, що відмовились підписувати контракт з міноборони, відправили в Білорусь, де вони стануть частиною нової приватної військової компанії.

Кого ще перекидає ворог

"Що стосується підвезення нових частин – тут, як завжди, буде "збірна солянка". Абсолютно різні підрозділи", – наголосив Гайдай.

Раніше ексочільник Луганської ОВА казав, що Росія зосередила на цьому напрямку роти "Шторм-Z". Їх контролюють чеченці із загону "Ахмат". Крім того, є чимало мобілізованих. Кадровиків використовують в останню чергу.

Ура-патріоти з ПВК "Еспаньйола" зазнали втрат і змінили свою риторику. Тепер фанати ультрас бажають якнайшвидше втекти з фронту.

Щодо зброї, то там у ворога переважно радянські зразки. Єдина серйозна загроза – танки Т-90 "Прорив", які часто трапляються на Луганщині.

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