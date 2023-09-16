Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Півтора місяці тому окупанти вже намагалися просуватися на даних напрямках, але українські захисники їх зупинили та повністю взяли під свій контроль ситуацію.

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Ситуація на Луганщині

Наразі росіяни накопичують зусилля для того, щоб знову піти у наступ, спираючись на дані розвідки та спостереження, додав Гайдай. Але цьому можуть завадити успіхи Збройних Сил України на інших напрямках.

"Я думаю, ті успіхи, про які ми чули від Генштабу з боку Бахмутського напрямку там, де Кліщіївка, Андріївка, то вони можливо і завадять цьому новому наступу. Бо доведеться їм (росіянам – 24 Канал) все ж туди перекидати певні підрозділи, щоб зупиняти розвиток успіху на цьому напрямку", – припустив ексголова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивитись відео

Сам Луганськ росіяни використовують, як великий логістичний хаб, оскільки він розташований неподалік кордону з Росією. Там є залізничний вузол, який вигідний окупантам в плані підвозу боєкомплекту, важкої техніки і особового складу. Ворог цим користується.

"Як тільки підходять нові війська, їх розприділяють туди, де вони максимально треба росіянам. Тобто або Бахмутський, або Куп'янський, або Кремінський напрямок чи ще кудись. Єдине дійсно вони збирають угрупування величезне", – додав Сергій Гайдай.

Водночас він підкреслив, що не варто казати, що все це ударне угрупування може піти на Луганський напрямок.

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