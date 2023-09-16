Лише за минулу добу наші воїни очистили рідну землю від ще 350 російських терористів. Про втрати агресора інформує 24 Канал.
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Втрати Росії у війні проти України
Станом на ранок 16 вересня Сили оборони вже ліквідували:
- особового складу – близько 271 790 (+350),
- танків – 4616 (+4),
- бойових броньованих машин – 8824 (+10),
- артилерійських систем – 5988 (+16),
- РСЗВ – 774 (+0),
- засобів ППО – 521 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24),
- крилатих ракет – 1455 (+0),
- кораблів і катери – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+33),
- спеціальної техніки – 891 (+2).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ