Лише за минулу добу наші воїни очистили рідну землю від ще 350 російських терористів. Про втрати агресора інформує 24 Канал.

Цікаво "Надшвидкість" не врятувала від "Морського малюка": що відомо про підбитий корабель "Самум"

Втрати Росії у війні проти України

Станом на ранок 16 вересня Сили оборони вже ліквідували:

  • особового складу – близько 271 790 (+350),
  • танків – 4616 (+4),
  • бойових броньованих машин – 8824 (+10),
  • артилерійських систем – 5988 (+16),
  • РСЗВ – 774 (+0),
  • засобів ППО – 521 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24),
  • крилатих ракет – 1455 (+0),
  • кораблів і катери – 20 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+33),
  • спеціальної техніки – 891 (+2).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ