У ході штурму Збройних Сил Андріївку все ж вдалося звільнити 15 вересня. Населений пункт стане ще одним кроком до оточення окупантів у Бахмуті.

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Росія втратила людей та техніку

Третя штурмова бригада ЗСУ повідомила, що в результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. Зокрема, за дві доби українським захисникам вдалося ліквідувати:

начальника бригадної розвідки ворога;

трьох комбатів;

майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами та значною кількістю техніки.

Наразі бої все ще тривають – українські військові намагаються закріпитися на досягнутих рубежах. Вони заявляють, що інформація про загиблих та поранених росіян, а також деталі звільнення Андріївки з'являться згодом.

У бригаді додали, що взяття населеного пункту стане шляхом до прориву на правому фланзі від Бахмута. Це ключ до успіху всього подальшого наступу.

Плацдарм до звільнення Бахмута