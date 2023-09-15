Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, для того, щоб протидіяти українському контрнаступу на цьому напрямку, росіяни кидають навіть свою новітню техніку.

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"Бахмут – для них пастка. Спершу наступального характеру, адже вони (росіяни — 24 Канал) витрачали великі ресурси на взяття міста, а зараз це пастка оборонного типу, бо вони не можуть його втримати", – сказав Олександр Коваленко.

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Попри шалені втрати, окупанти продовжують утримувати місто. Воно для них важливе, адже поблизу розташовані села з останніми панівними висотами. Росіяни кидають техніку, щоб в контратаці відбити позиції під Кліщіївкою, але ця техніка успішно горить.

Далі до самого Зайцевого йде низина і їм буде важко не те щоб наступати, а навіть вести оборону в низині, тому вони використовують максимум ресурсу, щоб якось втриматись на цих ділянках, але не можуть,

– розповів Олександр Коваленко.

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