Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, для того, щоб протидіяти українському контрнаступу на цьому напрямку, росіяни кидають навіть свою новітню техніку.
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Чому для росіян важливий Бахмут
"Бахмут – для них пастка. Спершу наступального характеру, адже вони (росіяни — 24 Канал) витрачали великі ресурси на взяття міста, а зараз це пастка оборонного типу, бо вони не можуть його втримати", – сказав Олександр Коваленко.
Коваленко пояснив значення міста для росіян: дивіться відео
Попри шалені втрати, окупанти продовжують утримувати місто. Воно для них важливе, адже поблизу розташовані села з останніми панівними висотами. Росіяни кидають техніку, щоб в контратаці відбити позиції під Кліщіївкою, але ця техніка успішно горить.
Далі до самого Зайцевого йде низина і їм буде важко не те щоб наступати, а навіть вести оборону в низині, тому вони використовують максимум ресурсу, щоб якось втриматись на цих ділянках, але не можуть,
– розповів Олександр Коваленко.
Бахмутський напрямок: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку ми наступаємо і маємо там певні успіхи. Зокрема, минулого тижня у районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки було звільнено приблизно 2 кілометри квадратні.
- Сили оборони продовжують вибивати росіян з південного флангу міста Бахмут. Сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич зауважував, що окупанти отримали наказ – за будь-яку ціну повертати втрачені позиції, через це просування Збройних Сил ускладнене. Крім цього, втрата міста була б серйозним ударом для російської пропаганди.
- Щоденно загарбники зазнають на Бахмутському напрямку великих втрат. Нещодавно українські військові з 3 полку ССО знищили ворожий пункт управління БпЛА. З нього велися коригування та загальна координація діями розрахунків БпЛА "ZALA" та "Ланцет".