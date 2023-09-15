Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, для того чтобы противодействовать украинскому контрнаступлению на этом направлении, россияне бросают даже свою новейшую технику.

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Почему для россиян важен Бахмут

"Бахмут – для них ловушка. Сначала наступательного характера, ведь они (россияне — 24 Канал) тратили большие ресурсы на взятие города, а сейчас это ловушка оборонного типа, потому что они не могут его удержать", – сказал Александр Коваленко.

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Несмотря на безумные потери, оккупанты продолжают удерживать город. Он для них важный ведь вблизи расположены деревни с последними господствующими высотами. Россияне бросают технику, чтобы в контратаке отразить позиции под Клищиевкой, но эта техника успешно горит.

Далее к самому Зайцево идет низменность и им будет трудно не то чтобы наступать, а даже вести оборону в низине, поэтому они используют максимум ресурса, чтобы как-то удержаться на этих участках, но не могут,

– рассказал Александр Коваленко.

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