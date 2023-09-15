Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, для того чтобы противодействовать украинскому контрнаступлению на этом направлении, россияне бросают даже свою новейшую технику.
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Почему для россиян важен Бахмут
"Бахмут – для них ловушка. Сначала наступательного характера, ведь они (россияне — 24 Канал) тратили большие ресурсы на взятие города, а сейчас это ловушка оборонного типа, потому что они не могут его удержать", – сказал Александр Коваленко.
Коваленко объяснил значение города для россиян: смотрите видео
Несмотря на безумные потери, оккупанты продолжают удерживать город. Он для них важный ведь вблизи расположены деревни с последними господствующими высотами. Россияне бросают технику, чтобы в контратаке отразить позиции под Клищиевкой, но эта техника успешно горит.
Далее к самому Зайцево идет низменность и им будет трудно не то чтобы наступать, а даже вести оборону в низине, поэтому они используют максимум ресурса, чтобы как-то удержаться на этих участках, но не могут,
– рассказал Александр Коваленко.
Бахмутское направление: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении мы наступаем и имеем там определенные успехи. В частности, на прошлой неделе в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки было освобождено около 2 километров квадратных.
- Силы обороны продолжают выбивать россиян с южного фланга Бахмута. Сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич замечал, что оккупанты получили приказ – любой ценой возвращать утраченные позиции, из-за этого продвижение Вооруженных Сил затруднено. Кроме того, потеря города была бы серьезным ударом для российской пропаганды.
- Ежедневно захватчики испытывают на Бахмутском направлении большие потери. Недавно украинские военные из 3 полка ССО уничтожили вражеский пункт управления БПЛА. С него велись корректировка и общая координация действия расчетов БПЛА "ZALA" и "Ланцет".