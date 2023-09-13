Об этом 24 Каналу рассказал сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич. По его словам, Силы обороны продолжают двигаться к деоккупации Бахмута.

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Ситуация вблизи Бахмута

Если на Лимано-Купянском направлении Силы обороны удерживают свои позиции, то на Бахмутском направлении Украина предпринимает контрнаступательные действия.

"Шаг за шагом, посадка за посадкой наши военные выбивают врага с их позиций. Оккупанты получили приказ: любой ценой возвращать утраченные позиции. Поэтому продвижение Вооруженных Сил затруднено, но мы продолжаем приближаться к нашей цели: деоккупировать Бахмут", – отметил Маляревич.

Весной Россия объявила Бахмут "вторым Сталинградом" и подала захват города чуть ли не как победу в войне. Теперь потерю этого города будет сложно объяснить российскому обществу даже с помощью пропаганды.

По теме: Как написал Макс Жорин, заместитель командира 3 штурмовой бригады, села к югу от Бахмута фактически превратились в руины. По состоянию на прошлую неделю, по словам офицера, оккупанты контролировали в Клещеевке только "полторы улицы", откуда их в тяжелых боях выбивают Вооруженные Силы По словам заместителя министра обороны Ганны Маляр, в течение прошлой недели Силы обороны вблизи Клещеевки сумели освободить около 2 квадратных километров территории.

Олесь Маляревич о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео

Каковы успехи Вооруженных Сил