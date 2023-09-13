Об этом 24 Каналу рассказал сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич. По его словам, Силы обороны продолжают двигаться к деоккупации Бахмута.
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Ситуация вблизи Бахмута
Если на Лимано-Купянском направлении Силы обороны удерживают свои позиции, то на Бахмутском направлении Украина предпринимает контрнаступательные действия.
"Шаг за шагом, посадка за посадкой наши военные выбивают врага с их позиций. Оккупанты получили приказ: любой ценой возвращать утраченные позиции. Поэтому продвижение Вооруженных Сил затруднено, но мы продолжаем приближаться к нашей цели: деоккупировать Бахмут", – отметил Маляревич.
Весной Россия объявила Бахмут "вторым Сталинградом" и подала захват города чуть ли не как победу в войне. Теперь потерю этого города будет сложно объяснить российскому обществу даже с помощью пропаганды.
Олесь Маляревич о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео
Каковы успехи Вооруженных Сил
- Сегодня утром стало известно, что Воздушные силы поразили 2 российских корабля, находившиеся в Севастополе на ремонте Предварительно это были большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".
- Незадолго до этого Украина провела очередную дерзкую операцию в Черном море, высадившись на так называемых "Вышках Бойко" в сотне километров от Крыма. Благодаря этой операции Силы обороны взяли под контроль мощную станцию российского РЭБ, что вместе с недавним поражением РЛС на мысе Тарханкут делает полуостров более уязвимым перед украинскими атаками.
- Также на прошлой неделе Вооруженные Силы имели успехи вблизи села Опытное на Авдеевском направлении. Село прифронтовое начиная с 2014 года, когда продолжались бои за Донецкий аэропорт. Эти территории важны с военной точки зрения как будущий плацдарм для наступления на Донецк.