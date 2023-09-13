Об этом в Страсбурге заявила президент Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что пора соответствовать этой решимости, передает корреспондентка 24 Канала.

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Украина добилась больших успехов

Комиссия всегда будет отстаивать принцип того, что вступление в ЕС основывается на заслугах.

Это требует упорного труда лидерства. Но мы уже видим немалый прогресс, мы видели большие успехи, которых Украина добилась с момента предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы видим решимость других стран кандидатов по проведению реформ,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она обратилась к членам парламента и подчеркнула, что пора соответствовать этой решимости, а это значит, что необходимо думать о том, как подготовиться к завершенному Союзу.

"Нам нужно отойти от старых бинарных дебатов, двусторонних дебатов о расширении. Это вопрос углубления интеграции или расширения союза. Мы должны сделать и то, и другое, чтобы придать нам геополитический вес и способность действовать", – заявила Урсула фон дер Ляен.

Украина должна быть в ЕС

Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что будущее Украины, стран Западных Балкан, Молдовы и в перспективе Грузии состоит в членстве в ЕС. Поэтому Евросоюз должен найти ответ на геополитические вызовы и путь поддержать демократические стремления этих государств.

Кроме того, Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз к "2030+" году должен подготовиться к членству более 30 стран. Если это потребует изменений в базовых соглашениях ЕС, это должно быть сделано.