Про це у Страсбурзі заявила президента Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що настав час відповідати цій рішучості, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Україна досягла великих успіхів

Високопосадовиця зауважила, що Комісія завжди відстоюватиме принцип того, що вступ до ЄС ґрунтується на заслугах.

Це вимагає наполегливої праці лідерства. Але ми вже бачимо чималий прогрес, ми бачили великі успіхи, яких Україна досягла з моменту надання статусу кандидата на вступ до ЄС. Ми бачимо рішучість інших країн кандидатів щодо проведення реформ,

– підкреслила президентка Єврокомісії.

Вона звернулася до членів парламенту й наголосила, що настав час відповідати цій рішучості, а це означає, що необхідно думати про те, як підготуватися до завершеного Союзу.

"Нам потрібно відійти від старих бінарних дебатів, двосторонніх дебатів про розширення. Це питання поглиблення інтеграції чи розширення союзу. Ми повинні зробити й те, й інше, щоб надати нам геополітичної ваги та спроможності діяти", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Україна має бути в ЄС

Президента Єврокомісії також підкреслила, що майбутнє України, країн Західних Балкан, Молдови та у перспективі Грузії, полягає у членстві в ЄС. Тому Євросоюз ЄС має знайти відповідь на геополітичні виклики та шлях підтримати демократичні прагнення цих держав.

Окрім того, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європейський Союз до "2030+" року має підготуватися до членства більш ніж 30 країн. Якщо це вимагатиме змін у базових угодах ЄС – це має бути зроблено.