Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує кореспондентка 24 Каналу. Вона наголосила, що Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України.

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ЄС подовжує тимчасовий захист українців

Ми будемо на боці України так довго, як буде потрібно. Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України, який спливає, наша підтримка буде тривалою. 4 мільйони українських переселенців зараз перебуває в ЄС і ми раді їм,

– заявила президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що ЄС гарантував, щоб в українців був доступ до житла, охорони здоров'я, ринку праці та до багато чого іншого. За її словами, це була відповідь Європи на клич історії.

"Тож я пишаюся оголосити, що комісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист для українців у ЄС. Наша підтримка України триватиме", – сказала президентка Єврокомісії.

Вона додала, що майбутнє України – в Євросоюзі.

"Майбутнє західних Балкан у нашому союзі, майбутнє Молдови – в нашому союзі. І я знаю, що перспектива важлива для громадян Грузії", – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

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