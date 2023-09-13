Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует корреспондент 24 Канала. Она подчеркнула, что Еврокомиссия предложит расширить временную защиту для Украины.

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ЕС продлевает временную защиту украинцев

Мы будем на стороне Украины так долго, как потребуется. Еврокомиссия предложит расширить временную защиту для Украины, которая истекает, наша поддержка будет длительной. 4 миллиона украинских переселенцев сейчас находятся в ЕС и мы рады им,

– заявила президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС гарантировал, чтобы у украинцев был доступ к жилью, здравоохранению, рынку труда и многому другому. По ее словам, это был ответ Европы на зов истории.

"Поэтому я горжусь объявить, что комиссия предложит продлить нашу временную защиту для украинцев в ЕС. Наша поддержка Украины будет продолжаться", – сказала президент Еврокомиссии.

Она добавила, что будущее Украины – в Евросоюзе.

"Будущее западных Балкан в нашем союзе, будущее Молдовы – в нашем союзе. И я знаю, что перспектива важна для граждан Грузии", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

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