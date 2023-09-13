Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует корреспондент 24 Канала. Она подчеркнула, что Еврокомиссия предложит расширить временную защиту для Украины.
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ЕС продлевает временную защиту украинцев
Мы будем на стороне Украины так долго, как потребуется. Еврокомиссия предложит расширить временную защиту для Украины, которая истекает, наша поддержка будет длительной. 4 миллиона украинских переселенцев сейчас находятся в ЕС и мы рады им,
– заявила президент Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС гарантировал, чтобы у украинцев был доступ к жилью, здравоохранению, рынку труда и многому другому. По ее словам, это был ответ Европы на зов истории.
"Поэтому я горжусь объявить, что комиссия предложит продлить нашу временную защиту для украинцев в ЕС. Наша поддержка Украины будет продолжаться", – сказала президент Еврокомиссии.
Она добавила, что будущее Украины – в Евросоюзе.
"Будущее западных Балкан в нашем союзе, будущее Молдовы – в нашем союзе. И я знаю, что перспектива важна для граждан Грузии", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Беженцы за границей: последние новости
- Напомним, что правительство Финляндии приняло решение отказать в защите одной из категорий беженцев. В частности, речь идет о тех, которые происходят из Украины, но имеют гражданство третьих стран. Министерство внутренних дел страны объявило, что лицам без украинского гражданства, статуса международной защиты или разрешения на постоянное проживание больше не будет предоставлена защита в Финляндии.
- В Нидерландах планируется создать дополнительные места для приема украинских беженцев. Предварительно, их нужно почти 100 тысяч. Так, правительство Нидерландов просит муниципалитеты создать дополнительные места, чтобы можно было принимать беженцев из Украины. Прогнозируют, что нужно еще 97 тысяч таких мест. В настоящее время уже подготовили 81 тысячу.