Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает 24 Канал.
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Украина будет готова к вступлению в ЕС через 2 года
По словам Стефанишиной, наше государство будет готово к членству в ЕС в ближайшие 2 года, но ход войны, конечно, будет определять политические рамки.
Я считаю, что 2 лет нам будет достаточно для полной готовности и в момент, когда завершится война, мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято,
– подчеркнула вице-премьер-министр.
Она отметила, что Украина даже в условиях войны – большая часть европейской экономики. В частности, она:
- входит в двадцатку импортеров разной продукции в ЕС,
- является самым большим рынком на территории Европы.
"И с этой точки зрения готовность Украины к вступлению в ЕС – самая высокая среди других стран", – заявила Стефанишина.
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Решение о вступлении в ЕС уже принято
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины отметила, что решение о том, что наше государство станет членом ЕС, уже принято.
Со всеми своими аграрными территориями, со всем, что имеет. Реальности, в которой Украина перестанет быть аграрной страной, не существует,
– подчеркнула Стефанишина.
По ее словам, в настоящее время в ЕС пересматривают аграрную политику, чтобы адаптироваться к приходу новых мощных игроков на европейском рынке.
В то же время в Украине также работают над путем вступления в НАТО, однако само решение зависит не только от нашего государства. Вопрос об Альянсе – это политическое решение.
"На саммите в Вильнюсе оно было принято. Мы работаем над тем, чтобы усилить совместимость с силами Альянса и усилить стратегическую обороноспособность страны через реформы в секторе безопасности и обороны и через уроки войны, которые мы изучили", – отметила чиновница.