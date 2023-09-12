На прошлой неделе в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки было освобождено около 2 километров квадратных. Об этом 24 Каналу сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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"В Клещеевке на Бахмутском направлении мы наступаем, ежедневно имеем там определенные успехи. На рубежах, которые удается освободить, ВСУ там закрепляются. На прошлой неделе в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки было освобождено примерно 2 километра квадратных. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои", – заявила она.
Маляр о боях в Клещеевке: смотрите видео
Ситуация в Клещеевке: что известно
- Генштаб ВСУ сообщил, что в районе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки. Наши военные вытесняют оккупантов с занятых ими позиций, а также закрепляются на достигнутых рубежах. В Генштабе отмечают, что ведутся жесткие бои.
- В то же время оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, но безрезультатно. Фиксировали попытки врага в районах Орехово-Василевки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.
- Начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников рассказал, что Силы обороны Украины имеют успехи в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. Клещеевка сразу стала точкой столкновения после того, как украинская армия начала брать Бахмут в полуокружение.
- Именно возле Клещеевки есть самые командные высоты, которые ВСУ еще не захватили. Украинские защитники смогут огнем артиллерии контролировать любое передвижение оккупантов в городе, то есть вражеские подразделения и их снабжение материально-технического обеспечения. Также ВСУ смогут видеть любую ротацию и перемещение врага.
- Военный обозреватель Денис Попович объяснил, что освобождение Клещеевки и Курдюмовки обнажит южные фланги Бахмута. Российские оккупанты так отчаянно держатся за эти села, потому что боятся потерять город-крепость Бахмут. Как известно, Бахмут имеет для них большое символическое значение.