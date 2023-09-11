Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что российские оккупанты так отчаянно держатся за эти села, потому что боятся потерять город-крепость. Как известно, Бахмут имеет для них большое символическое значение.
Вашему вниманию Ситуация не в пользу россиян: на Бахмутском направлении враг бросает все самое лучшее, что имеет
"Эти населенные пункты имеют значение для вражеской обороны Бахмута. Если мы их освободим, (для россиян – 24 Канал) будут очень большие риски отступить к рубежам, откуда они начинали наступление на город", – пояснил Попович.
ВСУ имеют выигрышные позиции на Бахмутском направлении
Украинские военные заняли господствующие высоты вокруг Бахмута и имеют огневой контроль над ним. Защитники активно применяют артиллерию с кассетными боеприпасами, позволяющими поразить большие участки скопления противника.
Российским оккупантам стало по-настоящему тяжело. Они пытаются исправить ситуацию, бросают туда самые лучшие силы и технику, но все бесполезно. Попытки врага штурмовать украинские позиции не дают результатов – разве что безумные потери с его стороны.
Ситуация возле Бахмута: последние новости
- Украинские военные продолжают продвигаться возле города-крепости. По словам Анны Маляр, под ним удалось освободить уже 49 квадратных километров.
- Силы обороны Украины имеют наибольшие успехи к югу от Бахмута – в Клещеевке и возле Андреевки. Врагу все сложнее удерживать оборону на этом участке фронта.
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал работу украинских защитников на Бахмутском направлении. На видео наши бойцы с помощью дронов уничтожили несколько российских танков и минометов, а также нанесли потери личному составу врага.