Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що російські окупанти так відчайдушно тримаються за ці села, бо бояться втратити місто-фортецю. Як відомо, Бахмут має для них велике символічне значення.

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"Ці населені пункти мають значення для ворожої оборони Бахмута. Якщо ми їх звільнимо, (для росіян – 24 Канал) будуть дуже великі ризики відступити до рубежів, звідки вони починали наступ на місто", – пояснив Попович.

Оперативно про наступ ЗСУ, звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.

ЗСУ мають виграшні позиції на Бахмутському напрямку

Українські військові зайняли панівні висоти навколо Бахмута та мають вогневий контроль над ним. Захисники активно застосовують артилерію з касетними боєприпасами, які дають змогу уразити великі ділянки скупчення противника.

Російським окупантам стало по-справжньому непереливки. Вони намагаються виправити ситуацію, кидають туди найкращі сили і техніку, але все марно. Спроби ворога штурмувати українські позиції не дають результатів – хіба що шалені втрати з його боку.

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