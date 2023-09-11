Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що російські окупанти так відчайдушно тримаються за ці села, бо бояться втратити місто-фортецю. Як відомо, Бахмут має для них велике символічне значення.
До вашої уваги Ситуація не на користь росіян: на Бахмутському напрямку ворог кидає все найкраще, що має
"Ці населені пункти мають значення для ворожої оборони Бахмута. Якщо ми їх звільнимо, (для росіян – 24 Канал) будуть дуже великі ризики відступити до рубежів, звідки вони починали наступ на місто", – пояснив Попович.
ЗСУ мають виграшні позиції на Бахмутському напрямку
Українські військові зайняли панівні висоти навколо Бахмута та мають вогневий контроль над ним. Захисники активно застосовують артилерію з касетними боєприпасами, які дають змогу уразити великі ділянки скупчення противника.
Російським окупантам стало по-справжньому непереливки. Вони намагаються виправити ситуацію, кидають туди найкращі сили і техніку, але все марно. Спроби ворога штурмувати українські позиції не дають результатів – хіба що шалені втрати з його боку.
Ситуація біля Бахмута: останні новини
- Українські військові продовжують просуватись біля міста-фортеці. За словами Ганни Маляр, під ним вдалося звільнити вже 49 квадратних кілометрів.
- Сили оборони України мають найбільші успіхи на південь від Бахмута – у Кліщіївці та біля Андріївки. Ворогу дедалі складніше утримувати оборону на цій ділянці фронту.
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав роботу українських захисників на Бахмутському напрямку. На відео наші бійці за допомогою дронів знищили кілька російських танків і мінометів, а також завдали втрат особовому складу ворога.