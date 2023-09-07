Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав 24 Каналу, що наразі ворогу не вдається поліпшити своє положення.
До теми Одна наша гармата змушує замовчати три ворожих: ЗСУ ефективно б'ють по росіянах на Сході
"Абсолютно все, що є найкращого сьогодні в російській армії, вони кидають під Бахмут, щоб якось виправити ситуацію. Наразі їм це не вдається", – зазначив Кузан.
Раніше в 3 штурмовій бригаді, яка саме воює на Бахмутському напрямку, повідомили, що ворог застосовує найновішу техніку, зокрема:
- танки Т-90М;
- різні засоби радіоелектронної боротьби;
- бойові машини піхоти останніх модифікацій.
ЗСУ мають вигідне положення
Як відомо, Сили оборони зайняли панівні висоти на півночі та півдні Бахмута і продовжують рухатися. Звідти захисникам досить зручно бити по окупантах у місті.
Ба більше, наші бійці просуваються по Кліщіївці та незабаром можуть повністю звільнити її. Село повністю відкриє південні фланги Бахмута, що пришвидшить і його звільнення.
Ситуація біля Бахмута: останні новини
- У Генштабі повідомили, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас ворог не припиняє атакувати захисників.
- Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що на Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Російські окупанти відступають і зазнають втрат.
- Президент Володимир Зеленський нещодавно побував на українських позиціях біля Бахмута. Він поспілкувався з командирами та солдатами. За результатами розмови виникли додаткові питання, які розглянуть на Ставці.