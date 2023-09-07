Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав 24 Каналу, що наразі ворогу не вдається поліпшити своє положення.

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"Абсолютно все, що є найкращого сьогодні в російській армії, вони кидають під Бахмут, щоб якось виправити ситуацію. Наразі їм це не вдається", – зазначив Кузан.

Раніше в 3 штурмовій бригаді, яка саме воює на Бахмутському напрямку, повідомили, що ворог застосовує найновішу техніку, зокрема:

танки Т-90М;

різні засоби радіоелектронної боротьби;

бойові машини піхоти останніх модифікацій.

ЗСУ мають вигідне положення

Як відомо, Сили оборони зайняли панівні висоти на півночі та півдні Бахмута і продовжують рухатися. Звідти захисникам досить зручно бити по окупантах у місті.

Ба більше, наші бійці просуваються по Кліщіївці та незабаром можуть повністю звільнити її. Село повністю відкриє південні фланги Бахмута, що пришвидшить і його звільнення.

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