Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Він зауважив, що ворожа армія з боями відступає та зазнає шалених втрат як серед особового складу, так і техніки.

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Оперативна ситуація

На Бахмутському напрямку зараз тривають важкі бої. Ворог продовжує обстрілювати позиції наших захисників, застосовуючи всі типи артилерії. Протягом минулої доби противник майже 500 разів обстрілював українських військових на цьому напрямку.

Крім того, росіяни використовують військову та тактичну авіацію. Протягом 5 вересня окупанти завдали два удари з повітря. У районі Бахмута відбулося 10 бойових зіткнень і знищено 193 окупантів,

– зазначив Євлаш.

Протягом минулої доби бійці ЗСУ ліквідували велику кількість ворожої техніки, зокрема артилерійські системи, автомобілі, РЕБ, а також склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

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Ситуація на півдні Бахмута

Наразі триває операція Збройних Сил щодо захоплення панівних висот навколо Кліщіївки та Андріївки. Українські захисники намагаються завдавати окупантам максимальних втрат й займати вигідні рубежі й висоти.

У Кліщіївському районі триває активна наступальна операція. Втрата населеного пункту створить низку проблем для ворога. У такому разі наша артилерія зможе діставати значно глибше, аніж це було два – три тижні тому,

– сказав керівник пресслужби Східного угруповання військ.

Російським загарбникам доведеться змінювати тактику, перегруповувати війська та відтягувати системи, до яких раніше не діставала наша артилерія. Зараз завдяки зброї, яку передали партнери, ЗСУ можуть завдавати потужні вогневі удари. Євлаш також наголосив, що 155-мм калібр регулярно працює на Бахмутському напрямку й завдає значних втрат противнику.

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На півдні Бахмута ідуть міські бої. Зараз зіткнення відбуваються поблизу залізничної дороги. Противник намагається утримати позиції.

"Якщо ЗСУ перейдуть певний рубіж, яким є природний насип, то для окупантів це означатиме тактичну поразку і їм доведеться відступати ще далі. Це комплексна операція, адже застосовується артилерія, гранатомети, протитанкові комплекси, FPV дрони тощо", – додав керівник пресслужби Східного угруповання військ.

Ситуація на півночі Бахмута

У північній частині міста-фортеці противник зосередив значні зусилля та обладнав потужні рубежі. У 20 – 50 метрах перед окопом росіяни зазвичай встановлюють колючий дріт. За ними на відстані 1 – 1,5 кілометра ідуть вибухові протитанкові загородження.

Далі – протитанкові рови шириною 3 метри й глибиною до 2,5 метрів. Потім на відстані 1 кілометра окупанти обладнують ще одне протитанкове поле, щоб важка техніка не могла проїхати. Й наостанок ідуть різні протитанкові загородження, наприклад "зуби дракона", протитанкові їжаки.

Ми не відправляємо наших захисників без підготовки на штурм цих позицій. Насамперед необхідне проведення мінно-вибухового розгородження. При розумному планування ці загородження не є нездоланними,

– розповів Євлаш.

Пріоритетність півночі Бахмута для російських загарбників насамперед пов'язана з трасою на Слов'янськ. Крім того, якщо окупанти втратять позиції на півночі, то тактично місто опиниться в напівоточенні.

"Це створить серйозну загрозу для ворога. Ми й так зараз тримаємо під вогневим контролем Бахмут, займаємо панівні висоти, але втрата цього флангу для росіян буде дуже болючою", – наголосив керівник пресслужби Східного угруповання військ.

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