Одним ударним дроном українські бійці знищили танк, гаубицю та мостоукладальник. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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Що знищили під Бахмутом
Воїни підрозділу CODE 9.2. одним ударним дроном перетворили на мотлох танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90,
– написав міністр.
Тепер окупанти більше не зможуть обстрілювати гаубицями й танком позиції Сил оборони. Також їм не вдасться переправляти техніку через водойми, бо вони втратили мостоукладальник.
Наостанок Михайло Федоров підкреслив: працюємо, щоб забезпечувати Сили оборони ще більшою кількістю безпілотників у межах Армії дронів.
Як наші бійці знищували дроном дорогу техніку росіян / Фото оприлюднив Михайло Федоров
Яка ситуація на Сході України
- На Донеччині у Краматорському районі 29 серпня загинуло попередньо шість пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Вони виконували бойове завдання. Дані щодо кількості загиблих ще будуть уточнювати. Слідчі встановлюють деталі й обставини того, що саме стало причиною авіакатастрофи.
- Пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що росіяни перебувають під артилерійським контролем ЗСУ в самому Бахмуті, де у ворога зараз є підрозділи територіальних військ.
- Загалом наші Збройні сили рухаються до оперативного оточення окупантів у Бахмуті. На цьому напрямку тривають складні бої. І українські військові в умовах переваги ворога в особовому складі та ресурсах все одно просуваються вперед. Складно говорити точно, проте оперативне оточення Бахмута може статися через кілька тижнів – місяць-півтора.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр інформує, що ворог не може ані вийти з Бахмута, ані повноцінно пересуватися містом. Росіяни потрапили у пастку. За її словами, просування наших бійців найбільше дошкуляє ворогу. Тому окупанти намагаються переключити, відволікти наші зусилля на інших напрямках.