Ворог не може ані вийти з Бахмута, ані повноцінно пересуватися містом. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає 24 Канал.

До речі ЗСУ повністю звільнили Роботине й просуваються до наступних сіл, – Міноборони

Зверніть увагу! Оперативно про контрнаступ ЗСУ, звільнені міста та села читайте у нашому телеграмі.

Окупанти у пастці: яка ситуація в Бахмуті

Маляр зазначила, якщо говорити про Схід, українські захисники досить-таки непогано просуваються на Бахмутському напрямку. Зауважила, що це, власне, те, що найбільше дошкуляє ворогу. Тому окупанти намагаються переключити, відволікти наші зусилля на інших напрямках.

Ми рухаємося по південному флангу і вийшли на багато панівних висот. І, власне, ворог там у пастці, тому що вони з Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту пересуватися теж не можуть,

– підкреслила заступниця міністра оборони.

Додала, що в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки тривають бої. Сили оборони потроху просуваються.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти всіма силами намагаються рухатися вперед і відволікати наші підрозділи. Близько двох тижнів тому на цих напрямках загарбники активізувалися, захисники України їх зупинили. Зараз ворог відновлюється і перегруповується.

У районі Авдіївки та Мар'їнки триває запекла боротьба. Там стоять дуже сильні бригади Сил оборони.

Маляр нагадала, що окупанти вже майже рік не можуть захопити Мар'їнку. Авдіївку росіяни хочуть оточити, не заходячи туди, адже бояться загрузнути в міських боях.

У нас основний напрямок для наступу – це Південь. Якщо для ворога Схід, і ми там переважно в обороні, окрім Бахмутського напрямку, то на Півдні – ворог в обороні,

– зауважила посадовиця.

Важливо! Раніше, 28 серпня, Ганна Маляр повідомила, що в районі Бахмута Сили оборони вже звільнили близько 44 квадратних кілометрів.