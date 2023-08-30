Враг не может ни выйти из Бахмута, ни полноценно передвигаться по городу. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 Канал.

Кстати говоря ВСУ полностью освободили Работино и продвигаются в следующие села, – Минобороны

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Оккупанты в ловушке: какая ситуация в Бахмуте

Маляр отметила, если говорить о Востоке, украинские защитники довольно-таки неплохо продвигаются на Бахмутском направлении. Это, собственно, то, что больше всего донимает врага. Поэтому оккупанты пытаются переключить, отвлечь наши усилия на других направлениях.

Мы двигаемся по южному флангу и вышли на много господствующих высот. И, собственно, враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу передвигаться тоже не могут,

– подчеркнула заместитель министра обороны.

Добавила, что в районе Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки продолжаются бои. Силы обороны постепенно продвигаются.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты всеми силами пытаются двигаться вперед и отвлекать наши подразделения. Около двух недель назад на этих направлениях захватчики активизировались, защитники Украины их остановили. Сейчас враг восстанавливается и перегруппировывается.

В районе Авдеевки и Марьинки продолжается упорная борьба. Там стоят очень сильные бригады Сил обороны.

Маляр напомнила, что оккупанты уже почти год не могут захватить Марьинку. Авдеевку россияне хотят оцепить, не заходя туда, ведь боятся погрязнуть в городских боях.

У нас основное направление для наступления – это Юг. Если для врага Восток, и мы там преимущественно в обороне, кроме Бахмутского направления, то на Юге – враг в обороне,

– заметила чиновник.

Важно! Ранее, 28 августа, Анна Маляр сообщила, что в районе Бахмута Силы обороны уже освободили около 44 квадратных километров.