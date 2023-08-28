Собственно, заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона 28 августа рассказала о происходящем, в частности, на Бахмутском направлении. Об этом сообщает 24 Канал.

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Сколько ВСУ освободили в районе Бахмута

По словам чиновника, украинские войска освободили 1 квадратный километр в районе этого города только за прошедшую неделю. А вот всего было отвоевано около 44 квадратных километров.

Касательно Бахмутского направления. Можно увидеть по карте, что линия боя напоминает подкову вокруг города Бахмута. Господствующие высоты, которые заняты, они на южных и северных флангах и похожи действительно на пол окружения,

– констатировала Маляр.

Кроме того, она сообщила, что:

на северном фланге враг атакует и безрезультатно пытается отвоевать у ВСУ земли, которые удалось освободить;

на южном фланге украинская армия продвигается и не собирается останавливаться, несмотря на сопротивление захватчиков.

"Эпицентром, судя по новостям, была Клещеевка (на южном фланге – 24 Канал). Действительно борьба продолжается именно в этом населенном пункте. И в районах Орехово-Василовки – там тоже враг очень мощно сопротивляется. Но там продвигаемся мы", – добавила заместитель главы Минобороны.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте

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