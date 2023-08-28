Собственно, заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона 28 августа рассказала о происходящем, в частности, на Бахмутском направлении. Об этом сообщает 24 Канал.
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Сколько ВСУ освободили в районе Бахмута
По словам чиновника, украинские войска освободили 1 квадратный километр в районе этого города только за прошедшую неделю. А вот всего было отвоевано около 44 квадратных километров.
Касательно Бахмутского направления. Можно увидеть по карте, что линия боя напоминает подкову вокруг города Бахмута. Господствующие высоты, которые заняты, они на южных и северных флангах и похожи действительно на пол окружения,
– констатировала Маляр.
Кроме того, она сообщила, что:
- на северном фланге враг атакует и безрезультатно пытается отвоевать у ВСУ земли, которые удалось освободить;
- на южном фланге украинская армия продвигается и не собирается останавливаться, несмотря на сопротивление захватчиков.
"Эпицентром, судя по новостям, была Клещеевка (на южном фланге – 24 Канал). Действительно борьба продолжается именно в этом населенном пункте. И в районах Орехово-Василовки – там тоже враг очень мощно сопротивляется. Но там продвигаемся мы", – добавила заместитель главы Минобороны.
Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Широкомасштабная война: последние новости
- В Минобороны подтвердили освобождение поселка Работино в Запорожской области. Бои за этот населенный пункт длились не одну неделю, однако увенчались успехом наших защитников.
- Вместе с тем Силы обороны продвигаются на направлениях Новоданиловки, Новопрокоповки и Малой Токмачки, Очереватого.
- Кроме того, в Генштабе информировали утром 28 августа, что за минувшие сутки погибли 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения – 261 310 захватчиков.