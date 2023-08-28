Но это только цветочки. Если говорить о всеобщих потерях врага, то они шокируют еще больше. С начала полномасштабного вторжения ликвидировали 261 310 российских военных. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь подсчитать уничтоженных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

Читайте также Россия хочет усилить мобилизацию: сколько оккупантов может собрать и когда появятся в Украине

Потери врага в технике

Следует отметить также, что российские захватчики за более чем год полномасштабного вторжения потеряли немало своей техники. В металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем и беспилотников. Кроме того, в России стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Наибольшей же потерей врага стал крейсер "Москва", продолжающий лежать на дне Черного моря.

Танцев – 4 400;

боевых бронированных машин – 8 562;

артиллерийских систем – 5 425;

РСЗО – 730;

средств ПВО – 499;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 383;

крылатых ракет – 1 415;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 7 866;

специальной техники – 809.



Актуальные потери врага по состоянию на 28 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание, что за прошедшие сутки результативно свою работу выполняли наши защитники из разных родов войск. Так, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили: