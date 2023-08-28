Але це лише квіточки. Якщо говорити про загальні втрати ворога, то вони шокують ще більше. Від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 261 310 російських військових. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже підрахувати знищених окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Слід зазначити також, що російські загарбники за понад рік повномасштабного вторгнення втратили чимало своєї техніки. На брухт наші військові перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем і безпілотників. Крім того, у Росії стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Найбільшою ж втратою ворога став крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

Танків – 4 400;

бойових броньованих машин – 8 562;

артилерійських систем – 5 425;

РСЗВ – 730;

засобів ППО – 499;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 383;

крилатих ракет – 1415;

кораблів і катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 866;

спеціальної техніки – 809.



Актуальні втрати ворога станом на 28 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Звернімо увагу, що впродовж минулої доби результативно свою роботу виконували наші захисники з різних родів військ. Так, авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 – по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж минулої доби уразили: