Про це повідомив речник бригади Євген Ракіта. Полеглі захисники мали офіцерські звання.
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Під Бахмутом загинули 6 українських пілотів
Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Один з них був родом із Полтавщини, решта – з інших регіонів України.
З полеглими захисниками прощатимуться у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.
Пілота із Полтавської області поховають за на малій батьківщині, інших повезуть у ті області, звідки вони родом. Речник бригади не повідомив імен та обставин загибелі у цілях безпеки.
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У Житомирській області сталася авіакатастрофа: коротко
- У Житомирській області 26 серпня на одному з аеродромів зіткнулися 2 тренувально-бойові літаки L-39. Внаслідок цього загинули троє пілотів.
- В одному з літаків був відомий український пілот Андрій Пільщиков з позивним "Джус".
- Згодом у Повітряних силах назвали імена інших двох загиблих захисників. Ними виявилися майори Сергій Проказін і В'ячеслав Мінка.
- Пілоти посмертно отримали військові звання. Командувач Повітряних сил видав наказ присвоїти майору В'ячеславу Мінці та майору Сергію Проказіну – звання підполковників, а капітану Андрію Пільщикову – звання майора.
- Наразі слідчі ДБР проводять розслідування цієї авіакатастрофи. Речниця Бюро Тетяна Сапьян розповіла, що вже розпочалася розшифровка чорних скриньок.
- Правоохоронці розглядають 3 версії трагедії – технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації польотів. Жодна з них ще не підтверджена, адже слідство поки триває.