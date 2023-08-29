Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Крім того, штаб Повітряних сил проведе внутрішнє розслідування через авіакатастрофу літаків L-39 у Житомирській області, передає 24 Канал.

До теми Загибель пілотів над Житомирщиною: у ДБР розкрили перші результати розслідування

Допитали свідків та почали розшифровку

Сап'ян повідомила, що фахівці почали розшифровку бортових самописців – чорних скриньок. Особливу увагу приділять технічним характеристикам, аби встановити точну причину авіакатастрофи.

Особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто технічним характеристикам. Експертиза буде особливо ретельною, аби встановити, що могло стати причиною цієї жахливої авіакатастрофи,

– заявила Сап'ян.

У ДБР також повідомили, що розпочалося вісім експертиз, які також мають довести, що або літаки були несправними, або це була помилка пілотів, або було порушення організації польотів. Очікуємо ще початку судово-медичних експертиз.

Крім того, уже допитали 30 свідків авіакатастрофи. Серед них як цивільні особи, так і військові Повітряних сил.

"Це і свідки, як цивільні громадяни, так і ті, хто був залучений до процесів або в той день перебував на робочому місці", – повідомили у ДБР.

На Житомирщині сталася авіакатастрофа: коротко