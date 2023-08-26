Сталася трагедія 25 серпня, однак повідомили про неї для широкого загалу наступного дня. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте все, що відомо про цю авіакатастрофу на Житомирщині.

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Як сталося зіткнення, хто винен

У Державному бюро розслідувань констатували, що зіткнулися літаки під час виконання бойового завдання неподалік від Житомира.

Було розпочато кримінальне провадження за цим фактом. Попередня кваліфікація – стаття 416 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення правил польотів чи підготовки до них.

Винуватцю катастрофи загрожує до 15 років позбавлення волі, однак станом на 26 серпня підозру нікому не було оголошено. Тривають слідчі дії, правоохоронці опитують свідків та готуються до проведення експертиз.

Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків",

– констатували в ДБР.

Зверніть увагу! Не варто робити передчасних висновків. Зокрема, у Повітряних силах закликали з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації. Вона буде ставати доступною відповідно до встановлених процедур та етичних норм.

Кадри з місця авіакатастрофи

Дивитися спокійно на фотографії та відео, на яких видно уламки літаків L-39, просто-таки неможливо. Вочевидь, найгірше, що на борту цих тренувально-бойових авіасуден були люди – льотчики Повітряних Сил.

Наслідки зіткнення літаків на Житомирщині / Фото ДБР, "Радіо Свободи"

Місце катастрофи на Житомирщині: відео "Радіо Свобода"

Що відомо про загиблих льотчиків

Серед українських пілотів, які стали жертвою цієї авіатрощі, був Андрій Пільщиков з позивним "Джус". Він відзначився польотами на МіГ-29 над Київщиною у перші тижні від початку повномасштабного вторгнення. Брав участь у повітряній обороні столиці як пілот 40-ї бригади тактичної авіації.

Він мріяв про польоти на F-16, з нетерпінням чекав новину про передачу з боку партнерів літаків. "Джус" неодноразово говорив про важливість цих винищувачів в інтерв'ю таким західним виданням, як The Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News та BBC.



Льотчик "Джус", що загинув на Житомирщині / Фото зі соцмережі

На жаль, він загинув. Однак частково його мрія здійснилась – союзники за декілька днів до цієї події та його смерті оголосили про передачу Повітряним силам багатоцільових винищувачів. Вочевидь, одне із завдань зараз – виправдати сподівання Андрія та за допомогою американських F-16 невтомно знищувати ворога до перемоги.

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Важливо! Також на борту L-39 були два інші пілоти, що загинули. Про них станом на вечір 26 серпня немає інформації.

Коментарі офіційних представників

Співчуття рідним загиблих льотчиків висловив командувач Повітряних сил Микола Олещук. "Неможливо передати, який біль відчуваєш у такі хвилини. Пілоти пішли у вічний політ і завжди житимуть у наших серцях", – написав він.