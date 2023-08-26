Триває розслідування. Володимир Зеленський запевнив: будуть з'ясовані всі обставини авіакатастрофи в небі над Житомирщиною, яка забрала життя пілота Джуса.

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Що сказав президент

Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо нашої держави, переконаний Володимир Зеленський.

Український офіцер – один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже!

– підкреслив він.

Пілоти трагічно загинули 25 серпня, а сьогодні, 26 серпня, Україна відзначає День авіації.

За словами українського президента, всі, хто працює у військовій і цивільній авіації – пілоти, інженери, авіавиробники, – роблять Україну міцною. Адже "справжня міцність є лише у тих держав, які уміють захищати власне небо та шанують власну авіацію".

Новим рівнем української військової авіації стане отримання нашою державою F-16. Це наблизить повернення цивільної авіації у наше небо, наблизить перемогу і дасть більше безпеки.

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Що відомо про загиблого пілота Джуса

Він справді зробив для української авіації напрочуд багато.