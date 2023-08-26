Повітряні Сили ЗСУ заявили, що відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації з позивним Джус загинув 25 серпня. Крім нього загинули ще двоє льотчиків.
До теми Загинув відомий український пілот Джус
Що стало причиною трагедії
Як стало відомо, у небі над Житомирською областю 25 серпня зіткнулися двоє навчально-бойових літаків L-39. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання. У Повітряних силах повідомили, що внаслідок цієї жахливої авіакатастрофи, на жаль, загинули всі льотчики.
Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE,
– мовиться у повідомленні.
Повітряні сили назвали цей трагічний інцидент болючою й непоправною втратою та висловили співчуття рідним загиблих. Крім цього там закликали українців з розумінням та обережністю ставитися до термінів оприлюднення чутливої інформації (відповідно до встановлених процедур та етичних норм).
Зіткнення двох літаків на Житомирщині вже розслідується
- Цим питанням займається Державне бюро розслідувань. Фахівці вивчать "чорні ящики".
- ДБР проведе ретельну перевірку. Спеціалісти приділять особливу увагу технічному стану літаків та дотриманню правил підготовки до польотів.
- Вже розпочато кримінальне провадження. Попередньо – за фактом порушення правил польотів або підготовки до них. Ця стаття передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.