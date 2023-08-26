Повітряні Сили ЗСУ заявили, що відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації з позивним Джус загинув 25 серпня. Крім нього загинули ще двоє льотчиків.

До теми Загинув відомий український пілот Джус

Що стало причиною трагедії

Як стало відомо, у небі над Житомирською областю 25 серпня зіткнулися двоє навчально-бойових літаків L-39. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання. У Повітряних силах повідомили, що внаслідок цієї жахливої авіакатастрофи, на жаль, загинули всі льотчики.

Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE,

– мовиться у повідомленні.

Повітряні сили назвали цей трагічний інцидент болючою й непоправною втратою та висловили співчуття рідним загиблих. Крім цього там закликали українців з розумінням та обережністю ставитися до термінів оприлюднення чутливої інформації (відповідно до встановлених процедур та етичних норм).

Редакція 24 Каналу теж висловлює співчуття рідним, друзям та знайомим загиблих героїв.

Зіткнення двох літаків на Житомирщині вже розслідується