Власне, сталася ця трагедія у п'ятницю, 25 серпня. Зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, через що загинули 3 українські льотчики. Прокоментував це Олещук уже наступного дня, одразу після того, як про катастрофу стало відомо для широкого загалу.

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У командуванні Повітряних сил прокоментували авіатрощу

Командувач ПС Збройних Сил України назвав цю авіакатастрофу жахливою та констатував, що не може описати біль, який відчуває. За його словами, льотчики, які загинули, тепер у вічному польоті, але, щонайголовніше, Україна їх ніколи не забуде.

Жахлива авіакатастрофа на Житомирщині… Неможливо передати, який біль відчуваєш у такі хвилини!.. Рідні та близькі прийміть мої щирі співчуття. Пілоти пішли у вічний політ і завжди житимуть у наших серцях. Тримаймося,

– написав командувач Повітряних сил.

Наголосимо, що Олещук не висловлювався щодо можливих причин цієї авіатрощі. Вочевидь, це компетенція відповідних правоохоронних органів – провести розслідування та встановити винуватців трагедії.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблих пілотів.

Правоохоронці взялись розслідувати справу