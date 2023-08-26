Собственно, произошла эта трагедия в пятницу, 25 августа. Столкнулись два учебно-боевых самолета L-39, из-за чего погибли 3 украинских летчика. Прокомментировал это Олещук уже на следующий день, сразу после того, как о катастрофе стало известно для широкой общественности.
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В командовании Воздушных сил прокомментировали катастрофу
Командующий ВС Вооруженных Сил Украины назвал эту авиакатастрофу ужасной и констатировал, что не может описать чувствующую боль. По его словам, погибшие летчики теперь в вечном полете, но самое главное, что Украина их никогда не забудет.
Ужасная авиакатастрофа на Житомирщине… Невозможно передать, какую боль испытываешь в такие минуты!.. Родные и близкие примите мои искренние соболезнования. Пилоты пошли в вечный полет и всегда будут жить в наших сердцах. Держимся,
– написал командующий Воздушными силами.
Отметим, что Олещук не высказывался по поводу возможных причин этой катастрофы. Очевидно, это компетенция соответствующих правоохранительных органов – провести расследование и установить виновников трагедии.
Правоохранители принялись расследовать дело
- В пресс-службе Государственного бюро расследований констатировали, что открыли уголовное производство по данному факту. Потенциальному виновнику катастрофы грозит до 15 лет лишения свободы.
- А вот в Офисе Генерального прокурора отметили, что проводят первоочередные следственные действия: осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Планируется назначение комплекса экспертиз.
- Вместе с тем, в Воздушных силах призывали с пониманием относиться к терминам обнародования чувствительной информации, но подтвердили, что среди погибших пилотов есть известный летчик 40-й бригады тактической авиации. У него был позывной JUICE.
- Как известно, самолеты L-39 являются учебно-тренировочными и учебно-боевыми авиасуднами чехословацкой фирмы Aero Vodochody. Их также называют "Альбатросами". Производили аэропланы до 1999 года.