Собственно, произошла эта трагедия в пятницу, 25 августа. Столкнулись два учебно-боевых самолета L-39, из-за чего погибли 3 украинских летчика. Прокомментировал это Олещук уже на следующий день, сразу после того, как о катастрофе стало известно для широкой общественности.

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В командовании Воздушных сил прокомментировали катастрофу

Командующий ВС Вооруженных Сил Украины назвал эту авиакатастрофу ужасной и констатировал, что не может описать чувствующую боль. По его словам, погибшие летчики теперь в вечном полете, но самое главное, что Украина их никогда не забудет.

Ужасная авиакатастрофа на Житомирщине… Невозможно передать, какую боль испытываешь в такие минуты!.. Родные и близкие примите мои искренние соболезнования. Пилоты пошли в вечный полет и всегда будут жить в наших сердцах. Держимся,

– написал командующий Воздушными силами.

Отметим, что Олещук не высказывался по поводу возможных причин этой катастрофы. Очевидно, это компетенция соответствующих правоохранительных органов – провести расследование и установить виновников трагедии.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем родным и близким погибших пилотов.

Правоохранители принялись расследовать дело