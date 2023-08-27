На музичному інструменті написали позивні українських пілотів і підпалили його, коли там прозвучав останній акорд. Очевидці, які бачили це на власні очі не могли стримати емоцій, пише 24 Канал.

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З українськими пілотами щемливо попрощалися

Увечері 26 серпня побратими загиблих пілотів "Мінки", "Проказіна" та "Джуса" вшанували їхню пам'ять тим, що спалили піаніно за давньою американською традицією. На відео, яке з'явилося у мережі видно, як військові льотчики стоять і слухають, як сивий чоловік грає на піаніно.

Загиблих пілотів вшанували за давньою традицією: дивіться відео

Цей піаніст грав мелодію "Адажіо Альбіноні" італійського композитора Ремо Джадзотто. Люди, що прийшли подивитися на це дійсно не стримували сліз та схлипували за кадром.

Після того, як прозвучала остання нота композиції інструмент облили рідиною для розпалу та підпалили його. На кадрах видно, що всі дивилися на це, затамувавши подих.

Піаніно з позивними пілотів підпалили: дивіться відео

Зрештою піаніно допалало до кінця. На останніх кадрах можна побачити, як від інструмента лишився лише каркас.

Піаніно згоріло повністю: дивіться відео

Що відомо про традицію зі спаленням піаніно після загибелі пілотів Ця традиція бере початок з часів Другої світової війни, коли американські добровольці долучилися до битви за Велику Британію. Тоді до Королівських ЗС долучився й пілот, який віртуозно грав на фортепіано.

Після важких бойових вильотів ввечері навколо нього збиралися його втомлені товариші. Він грав для них прекрасні мелодії відомих композиторів.

Однак в один зі своїх вильотів пілот трагічно загинув. Його побратими, зрозумівши, що ніхто більше не зіграє так, як він і вирішили урочисто спалити його інструмент.

Згодом підрозділи американських авіаторів-добровольців увійшли до складу ЗС США. Відтоді в їхніх звичаях зміцнилася традиція підпалювати піаніно в пам'ять про загиблих під час виконання завдання льотчиків.

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