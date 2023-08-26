У цивільному житті "Джус" був відомий як Андрій Пільщиков. Загинув льотчик 25 серпня під час виконання завдання. У щемливому дописі Меланія Подоляк подякувала коханому за те, що він дозволив їй обійняти себе ще раз перед вильотом.

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"Джус" зі своєю дівчиною

Зауважимо, що, окрім Андрія Пільщикова, загинуло ще двоє пілотів, які були на бортах літаків L-39 "Альбатрос".

Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора (25 серпня – 24 Кана) перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла,

– написала Меланія.



Загиблий пілот Андрій разом зі своєю коханою / Фото Меланії Подоляк

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблих пілотів. Зокрема, коханій "Джуса" Меланії. Вічна пам'ять.

Що відомо про катастрофу