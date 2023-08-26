В гражданской жизни "Джус" был известен как Андрей Пильщиков. Погиб летчик 25 августа во время выполнения задания. В щемящем сообщении Мелания Подоляк поблагодарила любимого за то, что он позволил ей обнять себя еще раз перед вылетом.

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"Джус" со своей девушкой

Заметим, что, кроме Андрея Пильщикова, погибли еще два пилота, находившиеся на бортах самолетов L-39 "Альбатрос".

Я благодарю тебя, что дал себя еще раз обнять вчера (25 августа – 24 Кана) перед вылетом. Я все сделаю, как обещала,

– написала Мелания.



Погибший пилот Андрей вместе со своей любимой / Фото Мелании Подоляк

Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем родным и близким погибших пилотов. В частности, любимой "Джуса" Мелании. Вечная память.

Что известно о катастрофе