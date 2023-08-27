Загинули майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін і капітан Андрій Пільщиков (позивний JUICE).

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Що відомо про загиблих

У Повітряних силах оприлюднили фото льотчиків.

В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін і Андрій Пільщиков / Фото ПС України

Також там показали фото спаленого піаніно – це традиція, що сягає часів Другої світової. Коли пілот гине, його прізвище пишуть на музичному інструменті, піаніно грає востаннє, а потім його спалюють.

Майор В'ячеслав Мінка мешкав на Київщині. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли Росія напала на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

мешкав на Київщині. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли Росія напала на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі. Майор Сергій Проказін жив на Полтавщині. Авіації присвятив 24 роки життя: від льотчика до заступника командира бригади. Із 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну усмішку, щирість, уміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

жив на Полтавщині. Авіації присвятив 24 роки життя: від льотчика до заступника командира бригади. Із 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну усмішку, щирість, уміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях. Капітан Андрій Пільщиков на позивний JUICE був родом із Харкова. 8 років життя присвятив авіації. Із початком великої війни мав понад 500 годин нальоту, зокрема під час виконання бойових завдань у складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.

Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16,

– згадують про "Джуса" у 40-вій бригаді тактичної авіації.

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Що відомо про авіакатастрофу

Вона сталася 25 серпня в небі над Житомирською областю. Два літаки L-39 зіткнулися і впали. На жаль, вони згоріли вщент.

Правоохоронці розслідують авіакатастрофу. Попередньо подію кваліфікували як порушення правил польотів або підготовки до них. Особливу увагу приділять вивченню технічного стану літаків, перевірять, чи було дотримано правил підготовки до польотів, і проведуть ретельну діагностику чорних скриньок.

Володимир Зеленський сказав, що говорити про деталі аварії зарано, але всі обставини з'ясують. За словами президента, Україна не забуде тих, хто боронив її небо.

Очевидці аварії розповіли, що в одному з літаків було двоє пілотів, а в іншому – один. За їхніми словами, один з авіаторів після падіння був іще живий, але невдовзі помер.