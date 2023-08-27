Погибли майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков (позывной JUICE).

Смотрите также Позывной "Джус", потому что принимал участие в учениях в США: воспоминания о погибшем пилоте

Что известно о погибших

В Воздушных силах опубликовали фото летчиков.

Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков / Фото Воздушных сил Украины

Также там показали фото сожженого пианино – это традиция со времен Второй мировой. Когда пилот погибает, его фамилию пишут на музыкальном инструменте, пианино играет в последний раз, а затем его сжигают.

Майор Вячеслав Минка жил в Киевской области. Вернулся в авиацию в 2015 году, когда Россия напала на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

жил в Киевской области. Вернулся в авиацию в 2015 году, когда Россия напала на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу. Майор Сергей Проказин жил в Полтавской области. Авиации посвятил 24 года жизни: от летчика до заместителя командира бригады. С 2022 года у него было более 100 часов боевых полетов. Собратья вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.

жил в Полтавской области. Авиации посвятил 24 года жизни: от летчика до заместителя командира бригады. С 2022 года у него было более 100 часов боевых полетов. Собратья вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях. Капитан Андрей Пильщиков с позывным JUICE был родом из Харькова. 8 лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны у него было более 500 часов налета, в том числе при выполнении боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград.

"Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16", – вспоминают о "Джусе" в 40-й бригаде тактической авиации .

Читайте также: Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области и гибель "Джуса"

Что известно об авиакатастрофе

Она произошла 25 августа в небе над Житомирской областью. Два самолета L-39 столкнулись и упали. К сожалению, они сгорели дотла.

Правоохранители расследуют авиакатастрофу. Предварительно событие квалифицировали как нарушение правил полетов или подготовки к ним. Особое внимание уделят изучению технического состояния самолетов, проверят, были ли соблюдены правила подготовки к полетам, и проведут тщательную диагностику черных ящиков.

Владимир Зеленский сказал, что говорить о деталях аварии рано, но все обстоятельства выяснят. По словам президента, Украина не забудет тех, кто защищал ее небо.

Очевидцы аварии рассказали, что в одном из самолетов было два пилота, а в другом – один. По их словам, один из авиаторов после падения был еще жив, но вскоре умер.