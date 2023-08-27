На музыкальном инструменте написали позывные украинских пилотов и подожгли его, когда там прозвучал последний аккорд. Очевидцы, которые видели это своими глазами, не могли сдержать эмоций, пишет 24 Канал.
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С украинскими пилотами щемяще попрощались
Вечером 26 августа собратья погибших пилотов "Минки", "Проказина" и "Джуса" почтили их память сожжением пианино по давней американской традиции. На появившемся в сети видео видно, как военные летчики стоят и слушают, как седой мужчина играет на пианино.
Погибших пилотов почтили по давней традиции: смотрите видео
Этот пианист играл мелодию "Адажио Альбинони" итальянского композитора Ремо Джадзотто. Люди, пришедшие посмотреть на это, действительно не сдерживали слез и всхлипывали за кадром.
После того, как прозвучала последняя нота композиции, инструмент облили жидкостью для розжига и подожгли его. На кадрах видно, что все смотрели на это затаив дыхание.
Пианино с позывными пилотов подожгли: смотрите видео
В итоге пианино догорело до конца. На последних кадрах модно увидеть, как от инструмента остался только каркас.
Пианино сгорело полностью: смотрите видео
Что известно о традиции сожжения пианино после гибели пилотов
- Эта традиция берет начало со времен Второй мировой войны, когда американские добровольцы присоединились к битве за Великобританию. Тогда к Королевским ВС присоединился и пилот, виртуозно игравший на фортепиано.
- После тяжелых боевых вылетов вечером вокруг него собирались его уставшие товарищи. Он играл для них отличные мелодии известных композиторов.
- Однако в один из своих вылетов пилот трагически погиб. Его собратья поняли, что никто больше не сыграет так, как он и решили торжественно сжечь его инструмент.
- Впоследствии подразделения американских авиаторов-добровольцев вошли в состав ВС США. С тех пор в их обычаях укрепилась традиция поджигать пианино в память о погибших при выполнении задания летчиков.
В Воздушных силах раскрыли имена погибших пилотов
- В 40-й бригаде тактической авиации рассказали о погибших во время трагического инцидента пилотах в Житомирской области. Ими оказались Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус".
- Двое из них были майорами, а Джус – капитаном. Все они посвятили авиации многие годы своей жизни и были знатными профессионалами.
- Высказался о гибели пилота и спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он сказал, что пилот многое уже сделал, и попросил его почивать с миром.