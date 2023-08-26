Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что майор Андрей Пильщиков с позывным "Джус" посвятил свою короткую, но очень яркую жизнь боевой авиации. Этот пилот грезил F-16 в украинском небе и проделал огромную работу по этому вопросу.

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"Джус" был реформатором

Игнат назвал "Джуса" отличным коммуникатором с мегазнаниями и мегаталантом. Этот молодой офицер участвовал во многих проектах и был движущей силой реформ в авиации Воздушных сил. По его словам, безумные идеи этого пилота давали невероятный результат. Он сказал, что летчик хорошо разбирался в авиации и ЗРВ и писал ему в мессенджеры тысячи сообщений.

Год назад в США Андрей встречался с американскими чиновниками, рассказывал о неотложных потребностях Воздушных Сил, был постоянно на связи с калифорнийскими пилотами, был главным двигателем адвокационной группы по продвижению многих решений по F-16,

– написал Игнат.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ, "Джус" хорошо владел английским и за время российско-украинской войны дал десятки интервью западным медиа. Игнат добавил, что этот пилот очень хотел полетать на F-16.

Ты был больше, чем друг! Отдыхай, ты и так много сделал для нас,

– сказал он.

Игнат добавил, что за "Джуса" на американских истребителях полетают его собратья. Они будут упорно воевать "за всех пилотов, которых забрала эта проклятая война".

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