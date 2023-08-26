Журналисты пообщались с очевидцами авиакатастрофы. Они рассказали, что слышали и видели в момент столкновения самолетов L-39. Говорят, один из пилотов после падения был еще жив, но вскоре он умер.
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Слышали скрежет металла
О случившемся рассказали жители Сингуров, что на Житомирщине. Руслан вспомнил, что сначала услышал звуки, когда самолеты поднялись в небо.
Звук двигателя, а затем скрежет металла. Поднял голову и уже увидел, как у него выстреливает люк и увидел, что они начинают вертеться. Что уже потеряли управление. И один под острым углом зашел немного дальше туда на пустырь, а последний – на улице,
– отметил он.
Мужчина предположил, что самолеты не разминулись в воздухе и столкнулись. По его словам, воздушные суда зацепились друг о друга, что и послужило причиной падения.
Госпожа Лидия вспоминает, что видела самолеты на расстоянии. В какой-то момент они стали все ближе лететь друг возле друга. Потом она услышала, что что-то отлетело. Впоследствии выяснилось, что это был открывающийся во время катапультирования люк.
Другой очевидец тоже вспомнил тот день. Он услышал взрыв над головой и увидел, что над ним были самолеты.
Услышал взрыв над головой. Вижу в небе два самолета. Пламя, дым и падают. Я – бегом на велосипед и сюда приехал. Здесь уже полиция была,
– говорит он.
По словам очевидца, он видел раненого пилота. Лидия также отмечает, что слышала о том, что в одном самолете было два пилота, а в другом – один. Он после падения был еще жив, но, очевидно, вскоре умер.
В авиакатастрофе погиб пилот "Джус"
- По имеющимся данным, в авиакатастрофе в Житомирской области погибли трое украинских пилотов. Среди них был Андрей Пильщиков, у которого позывной "Джус".
- Он отличился полетами на МиГ-29 над Киевщиной, когда началось полномасштабное вторжение. Защитник неба был пилотом 40-й бригады тактической авиации.
- "Джус" мечтал о полетах на F-16. Он с нетерпением ждал, когда западные истребители прибудут в Украину. И неоднократно отмечал их важность в интервью ряду западных СМИ, в частности The Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News и BBC.