Журналисты пообщались с очевидцами авиакатастрофы. Они рассказали, что слышали и видели в момент столкновения самолетов L-39. Говорят, один из пилотов после падения был еще жив, но вскоре он умер.

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Слышали скрежет металла

О случившемся рассказали жители Сингуров, что на Житомирщине. Руслан вспомнил, что сначала услышал звуки, когда самолеты поднялись в небо.

Звук двигателя, а затем скрежет металла. Поднял голову и уже увидел, как у него выстреливает люк и увидел, что они начинают вертеться. Что уже потеряли управление. И один под острым углом зашел немного дальше туда на пустырь, а последний – на улице,

– отметил он.

Мужчина предположил, что самолеты не разминулись в воздухе и столкнулись. По его словам, воздушные суда зацепились друг о друга, что и послужило причиной падения.

Госпожа Лидия вспоминает, что видела самолеты на расстоянии. В какой-то момент они стали все ближе лететь друг возле друга. Потом она услышала, что что-то отлетело. Впоследствии выяснилось, что это был открывающийся во время катапультирования люк.

Другой очевидец тоже вспомнил тот день. Он услышал взрыв над головой и увидел, что над ним были самолеты.

Услышал взрыв над головой. Вижу в небе два самолета. Пламя, дым и падают. Я – бегом на велосипед и сюда приехал. Здесь уже полиция была,

– говорит он.

По словам очевидца, он видел раненого пилота. Лидия также отмечает, что слышала о том, что в одном самолете было два пилота, а в другом – один. Он после падения был еще жив, но, очевидно, вскоре умер.

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