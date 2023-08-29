Об этом в эфире телемарафона сообщила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Кроме того, штаб Воздушных сил проведет внутреннее расследование из-за авиакатастрофы самолетов L-39 в Житомирской области, передает 24 Канал.
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Допросили свидетелей и начали расшифровку
Сафьян сообщила, что специалисты начали расшифровку бортовых самописцев – черных ящиков. Особое внимание будет уделено техническим характеристикам, чтобы установить точную причину авиакатастрофы.
Особое внимание будет уделено работе части механизмов самолетов, то есть техническим характеристикам. Экспертиза будет особенно тщательной, чтобы установить, что могло стать причиной этой ужасной авиакатастрофы,
– заявила Сапьян.
В ГБР также сообщили, что началось восемь экспертиз, которые должны доказать, что: либо самолеты были неисправными, либо это была ошибка пилотов, либо было нарушение организации полетов. Ожидаем еще начала судебно-медицинских экспертиз.
Кроме того, уже допрошены 30 свидетелей авиакатастрофы. Среди них как гражданские, так и военные Воздушных сил.
"Это и свидетели, как гражданские люди, так и те, кто был вовлечен в процессы или в тот день находился на рабочем месте", – сообщили в ГБР.
В Житомирской области произошла авиакатастрофа: коротко
- Во время выполнения боевого задания 25 августа в небе возле Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате ужасной трагедии погибли 3 пилота.
- В Воздушных силах сообщили, что погибли пилоты 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус".
- Посмертно погибшие пилоты получили воинские звания. Так, командующий Воздушными силами издал приказ о присвоении воинских званий посмертно: майору Вячеславу Минке – "подполковник"; майору Сергею Проказину – "подполковник"; капитану Андрею Пильщикову – "майор".
- В Киеве 29 августа простились с легендарным пилотом "Джусом". Церемония прощания состоялась в Патриаршем храме Воскресения Христова.
- Сейчас следствие рассматривает 3 версии авиакатастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, нарушение при организации полетов. Ни одна из них не подтверждена, ведь еще продолжается расследование.