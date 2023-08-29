Представительница ГБР рассказала детали в эфире телемарафона. Она отметила, что по состоянию на 29 августа опросили уже более 30 человек, свидетелей или причастных к трагическим событиям.
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Речь идет как о гражданских, так и о тех специалистах, которые в тот день были на рабочем месте и работали над этими процессами.
По предварительным данным, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов, когда они совершали маневр разворота.
Есть 3 версии:
- техническая неисправность самолетов;
- ошибка пилотов;
- нарушение при организации совершения полетов.
С обломками упавших на землю самолетов нужно провести ряд необходимых экспертиз. В частности, судебно-медицинскую и судебно-авиационно-техническую экспертизу. Их проведут независимые организации.
Что известно о катастрофе
Трагедия произошла 25 августа в небе над Житомирщиной. Два учебно-боевых самолета L-39 "Альбатрос" столкнулись и упали в селе Сингуры на огороды местных. Никто из гражданских не пострадал. К сожалению, трое пилотов погибли. Среди них – легендарный Андрей Пильщиков ("Джус"). Он был одним из "призраков Киева".