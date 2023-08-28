Одним из них был легендарный пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Кроме него, погибли майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин. Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире КИЕВ24 сказала, какие версии рассматривает следствие, пишет 24 Канал.

Смотрите также Погибли три пилота, среди них – "Джус": все, что известно о столкновении L-39 на Житомирщине

ГБР озвучило версии следствия

Татьяна Сапьян объяснила, что Государственное бюро расследований уже работает, чтобы установить причины трагедии.

ГБР обещает провести тщательную проверку, чтобы установить причины трагедии, работы уже начались. Особое внимание будет уделяться изучению технических состояний самолетов на момент крушения, соблюдению правил подготовки к полетам. Специалисты проведут тщательную проверку черных ящиков,

– заявила советница по коммуникациям.

Она пояснила, что следствие рассматривает несколько версий аварии:

техническая неисправность самолетов;

ошибка пилотов;

нарушение при организации полетов.

"Чтобы это установить, нужно провести экспертизы самолетов, судебно-медицинские экспертизы, экспертизы по дешифровке черных ящиков. Это будет комплексная судебно-авиационная экспертиза", – заверила Сапьян.

Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований сказала в эфире телемарафона, что к расследованию привлекут специалистов из Генштаба ВСУ и командования Воздушных сил.

Сейчас, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно, это то, что мы получили сегодня утром (28 августа – 24 Канал) от следователей,

– объяснила Сапьян.

Она также заверила, что командование Воздушных сил принимает решение о проверке самолетов L-39 на своем уровне. Потому нельзя сказать, что все самолеты, на которых учатся наши пилоты, неисправны. Ведь техническая неисправность самолета – это одна из версий следствия, которая еще не доказанная.

Авиакатастрофа с "Джусом" в Житомирской области