Варто зауважити, що похорон легендарного пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус" відбудеться 29 серпня у Києві. Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявляв, що неможливо передати, який біль відчуваєш у такі хвилини.

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Що відомо про звання для загиблих пілотів

Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород,

– заявив генерал-лейтенант.

Олещук написав, що видав наказ про присвоєння військових звань посмертно:

майору В'ячесляву Мінці – "підполковник";

майору Сергію Проказіну – "підполковник";

капітану Андрію Пільщикову – "майор".

Вічного польоту, побратими,

– написали у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про пілотів

Андрій Пільщиков з позивним "Джус" був відомим пілотом 40-ї бригади тактичної авіації. Він літав на МіГ-29, активно спілкувався з іноземними ЗМІ та закликав партнерів надати Україні сучасні винищувачі. З 24 лютого 2022 року мав понад 500 годин нальоту.

Разом з ним 25 серпня у Житомирській області під час зіткнення навчально-бойових літаків L-39 загинули ще двоє пілотів. У Повітряних силах ЗСУ розповідали, що мовиться про майора В'ячеслава Мінку та майора Сергія Проказіна.

Льотчик В'ячеслав Мінка жив у Київській області та повернувся в авіацію у 2015 році, після нападу Росії на Україну. Після 24 лютого 2022 року мав понад 200 годин нальоту. У Повітряних силах пояснювали, що В'ячеслав Мінка був досвідченим, технічно підготовленим пілотом бригади, який розумівся на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Пілот Сергій Проказін жив у Полтавській області та присвятив авіації 24 роки життя. Він пройшов шлях від льотчика до заступника командира бригади. Починаючи з 2022 року, мав понад 100 годин бойових польотів. У Повітряних силах ЗСУ згадують його непересічну усмішку, щирість, уміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

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Зверніть увагу! Державне бюро розслідувань заявило, що є три версії авіакатастрофи: технічна несправність літаків, помилка пілотів або порушення при організації здійснення польотів. Наразі жодна з них не підтверджена триває розслідування. Проте у ДБР розповіли, що 28 серпня стало відомо – літаки зіткнулись, коли здійснювали маневр розвороту.