Під час авіатрощі на Житомирщині Україна втратила знаменитого пілота. Андрія Пільщикова, "Джуса", в останню путь проведуть вже завтра, у вівторок, 29 серпня.
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Похорон відбудеться об 11:00
Попрощатися із пілотом можна об 11:00, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у місті Києві за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 5.
Відвідати прощання можуть усі, хто хоче віддати шану легендарному льотчику та підтримати його маму та близьких.
"Джус" зробив дуже багато, аби захистити українське небо від російських окупантів. Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – залишив щемливий допис про героя. У ньому є слова: "спочивай, ти і так багато зробив для нас".
Українці вже почали вшановувати пам'ять "Джуса". Саме він був одним з тих, хто захищав небо над Києвом. До муралу "Привид Києва" в українській столиці вже кілька днів тому почали приносити квіти та записки різними мовами.
"Джус" доклав чимало зусиль, аби Україна отримала такі необхідні нам винищувачі F-16. Герой мріяв побачити їх в українському небі. Він ще встиг дізнатися, що місія – виконана. Україна отримає F-16.
Герой "Джус" – назавжди залишиться в історії України. Він був одним з тих, хто захистив небо над українською столицею у перші дні повномасштабного вторгнення Росії у лютому та березні 2022 року.
Загибель "Джуса": останні новини
- Державне бюро розслідувань озвучило версії слідства щодо зіткнення на Житомирщині двох навчально-бойових літаків L-39. Варто зауважити, що внаслідок трагедії загинуло три пілоти.
- ДБР обіцяє провести ретельну перевірку, щоб встановити причини трагедії, роботи вже розпочалися. Особлива увага буде приділятися вивченню технічних станів літаків на момент катастрофи, дотримання правил підготовки до польотів. Фахівці проведуть ретельну перевірку чорних ящиків.
- Слідство розглядає декілька версій аварії: технічна несправність літаків, помилка пілотів, порушення при організації польотів.