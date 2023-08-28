"Джус" зробив дуже багато, аби захистити українське небо від російських окупантів. Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – залишив щемливий допис про героя. У ньому є слова: "спочивай, ти і так багато зробив для нас".
Зверніть увагу Зеленський відреагував на авіакатастрофу на Житомирщині та загибель "Джуса"
Українці вшановують пам'ять "Джуса". Саме він був одним з тих, хто захищав небо над Києвом. Зараз до муралу "Привид Києва" в українській столиці несуть квіти та записки різними мовами.
Українці завжди будуть вдячні "Джусові" за те, що вберіг наше небо / Валентина Поліщук для 24 Каналу
"Джус" доклав чимало зусиль, аби Україна отримала такі необхідні нам винищувачі F-16. Герой мріяв побачити їх в українському небі. Він ще встиг дізнатися, що місія – виконана. Україна отримає F-16.
"Джус" був одним з легендарних "Привидів Києва" / Валентина Поліщук для 24 Каналу
До муралу "Привид Києва" приносять щемливі записки / Валентина Поліщук для 24 Каналу
"Джус" так багато зробив, аби наблизити перемогу України / Валентина Поліщук для 24 Каналу
"Привиди Києва" – легенда назавжди / Валентина Поліщук для 24 Каналу
Люди приносять квіти, аби вшанувати загиблого героя / Валентина Поліщук для 24 Каналу
Дякуємо герою, що втримав небо над Україною / Валентина Поліщук для 24 Каналу
Вся Україна – у скорботі / Валентина Поліщук для 24 Каналу
До муралу приносять записки, написані різними мовами / Валентина Поліщук для 24 Каналу
Герой "Джус" – назавжди в історії України. Він був одним з тих, хто захистив Київ у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Далі "Джус" доклав чимало зусиль, щоб Україна отримала F-16. Зокрема, допомагав брифувати американських конгресменів, а також – зустрічався з Джейком Салліваном.
"Джус" був єдиним пілотом Повітряних сил ЗСУ, який мав офіційно позивний.