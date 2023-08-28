"Джус" зробив дуже багато, аби захистити українське небо від російських окупантів. Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – залишив щемливий допис про героя. У ньому є слова: "спочивай, ти і так багато зробив для нас".

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Українці вшановують пам'ять "Джуса". Саме він був одним з тих, хто захищав небо над Києвом. Зараз до муралу "Привид Києва" в українській столиці несуть квіти та записки різними мовами.



Українці завжди будуть вдячні "Джусові" за те, що вберіг наше небо / Валентина Поліщук для 24 Каналу

"Джус" доклав чимало зусиль, аби Україна отримала такі необхідні нам винищувачі F-16. Герой мріяв побачити їх в українському небі. Він ще встиг дізнатися, що місія – виконана. Україна отримає F-16.



"Джус" був одним з легендарних "Привидів Києва" / Валентина Поліщук для 24 Каналу



До муралу "Привид Києва" приносять щемливі записки / Валентина Поліщук для 24 Каналу