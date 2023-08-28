"Джус" сделал очень многое, чтобы защитить украинское небо от российских оккупантов. Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – оставил щемящее сообщение о герое. В нем есть слова: "покойся с миром, ты и так много сделал для нас".
Обратите внимание Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Житомирской области и гибель "Джуса"
Украинцы чтят память "Джуса". Он был одним из тех, кто защищал небо над Киевом. Сейчас к муралу "Призрак Киева" в украинской столице несут цветы и записки на разных языках.
Украинцы всегда будут благодарны "Джусу" за то, что уберег наше небо / Валентина Полищук для 24 Канала
"Джус" приложил немало усилий, чтобы Украина получила столь необходимые нам истребители F-16. Герой мечтал увидеть их в украинском небе. Он еще успел узнать, что миссия – выполнена. Украина получит F-16
"Джус" был одним из легендарных "Призраков Киева" / Валентина Полищук для 24 Канала
К муралу "Призрак Киева" приносят щемящие записки / Валентина Полищук для 24 Канала
"Джус" так много сделал, чтобы приблизить победу Украины / Валентина Полищук для 24 Канала
"Призраки Киева" – легенда навсегда / Валентина Полищук для 24 Канала
Люди приносят цветы, чтобы почтить погибшего героя / Валентина Полищук для 24 Канала
Спасибо герою, удержавшему небо над Украиной / Валентина Полищук для 24 Канала
Вся Украина – в скорби / Валентина Полищук для 24 Канала
К муралу приносят записки, написанные на разных языках / Валентина Полищук для 24 Канала
Герой "Джус" – навсегда в истории Украины. Он был одним из защитивших Киев в первые дни полномасштабного вторжения России. Дальше "Джус" приложил немало усилий, чтобы Украина получила F-16. В частности, помогал брифировать американских конгрессменов, а также встречался с Джейком Салливаном.
"Джус" был единственным пилотом Воздушных сил ВСУ, который имел официально позывное.