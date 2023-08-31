Місцеві мешканці повідомляють про вибухи в Криму. Про це пишуть телеграм-канали. А над Брянськом помітили дрони.

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Що відомо

У Феодосії "хлопки" та постріли, а на Старокримському полігоні потужні вибухи.

Феодосія – велике місто на південному сході Криму. Як повідомляють місцеві, звуки стрілянини долинали з боку стадіону "Динамо".

Там поряд казарми військової частини. Та й до порту, власне, недалеко,

– зазначили журналісти.

Де розташований стадіон "Динамо" у Феодосії: показуємо на карті

На карті видно, що стадіон майже на березі моря.

Тим часом Брянськ атакують безпілотники

Який цікавий збіг! Про дрони над півднем Росії повідомили увечері 31 серпня.

Росіяни виклали в мережу записи. Дивитися їх досить кумедно: вони рахують БпЛА в небі та нарікають на те, що погано видно.

"Вон адін, а вон втарой": дивіться відео

Обережно, присутня ненормативна лексика!

На другому відео росіянка з дитиною спостерігає за безпілотником. Дитина досить збуджено запитує, де ж дрон, а от мама досить спокійна. А дарма!

"Мам, а ґдє он": дивіться відео

Обережно, присутня ненормативна лексика!

Що ж, маленькі росіяни побачать ще не один дрон, поки триває війна.

Російські пропагандистські канали звітують, що "чергові засоби ППО знищили український дрон над Брянською областю". Чергова брехня?

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Що відомо про полігон у Криму