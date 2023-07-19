За даними Центру журналістських розслідувань, цей полігон використовується для підготовки 56-го гвардійського десантно-штурмового полку, який дислокується в окупованій Феодосії з 1 грудня 2021 року.

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Як окупанти використовували Старокримський полігон

Цей полігон у своїй книзі "ZOV" описав ексдесантник, молодший сержант 56-го десантно-штурмового полку Павло Філатьєв, який став політичним біженцем з Росії. Він стверджує, що його полк відправляли для вторгнення в Херсонську область саме з цього полігону.

Ми знайшли цей полігон на картах Google. Він чітко проглядається на супутникових фото.

Старокримський полігон в Криму: дивіться на карті

Натомість призначення військової бази у Криничках неподалік, де весною також лунали вибухи, журналістам не вдалося встановити. Проте там було зафіксовано велику кількість військової техніки.

Що відомо про вибухи на Старокримському полігоні