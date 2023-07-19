За даними Центру журналістських розслідувань, цей полігон використовується для підготовки 56-го гвардійського десантно-штурмового полку, який дислокується в окупованій Феодосії з 1 грудня 2021 року.
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Як окупанти використовували Старокримський полігон
Цей полігон у своїй книзі "ZOV" описав ексдесантник, молодший сержант 56-го десантно-штурмового полку Павло Філатьєв, який став політичним біженцем з Росії. Він стверджує, що його полк відправляли для вторгнення в Херсонську область саме з цього полігону.
Ми знайшли цей полігон на картах Google. Він чітко проглядається на супутникових фото.
Старокримський полігон в Криму: дивіться на карті
Натомість призначення військової бази у Криничках неподалік, де весною також лунали вибухи, журналістам не вдалося встановити. Проте там було зафіксовано велику кількість військової техніки.
Що відомо про вибухи на Старокримському полігоні
- Вранці 19 липня мережею почали ширитись кадри палаючого складу на Старокримському полігоні на окупованому півострові. Там пролунали потужні вибухи з детонацією.
- Через детонацію складів окупанти розпочали евакуацію жителів чотирьох населених пунктів у Кіровському районі, що розташовані поблизу цього полігону.
- Окрім того, зупинився рух на трасі "Таврида" зі 118 по 130 кілометр внаслідок цієї пожежі та детонації боєприпасів. Людям запропонували маршрут об'їзду через Старий Крим і Первомайське.
- Наразі Україна не підтвердила причетність до цієї "вибухової" події. Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що у нашої держави є засоби, які можуть діставати на таку відстань. Проте, за його словами, головне не якість зброї, а уміння її правильно використовувати.