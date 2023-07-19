Вранці 19 липня мережею почали ширитись кадри палаючого складу зі снарядами на Кримському півострові. Які саме проблеми виникли в окупантів цього разу, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Пожежа на складі з боєприпасами

Власне, саме місцеві телеграм-канали першими повідомили про вибухи на Старокримському полігоні. Вони й припустили, що через це почалася детонація боєприпасів, які там зберігалися. Загарбники просто-таки не могли її зупинити.

Старокримський полігон – у вогні: переглядайте відео з телеграм-каналів

На полігоні в Криму декілька годин детонують боєприпаси: відео з телеграм-каналів

Евакуація населення, перекриття "Тавриди"

Одним із перших серед представників окупантів цей "інцидент" прокоментував так званий голова півострова Сєргєй Аксьонов. Зокрема, він заявив, що його псевдовлада розпочала евакуацію жителів чотирьох населених пунктів у Кіровському районі, що розташовані поблизу цього полігону.

На військовому полігоні в Кіровському районі Криму сталося загоряння. Було прийнято рішення про евакуацію чотирьох населених пунктів з 2 200 людьми. Це населені пункти Кіровського району,

– сказав гауляйтер.

Окрім того, він заявив про зупинку руху на трасі "Таврида" зі 118 по 130 кілометр внаслідок цієї пожежі та детонації боєприпасів. Людям був запропонований маршрут об'їзду через Старий Крим і Первомайське.



Маршрут об'їзду через перекриття траси "Таврида" / Карта з ворожих телеграм-каналів

Зверніть увагу! Як пишуть росЗМІ, 15 автобусів було знято з рейсів у Феодосії та відправлено для евакуації людей.

Побрехеньки окупантів

Як відомо, росіяни завжди брешуть або недоговорюють. Зокрема, під час коментування цієї події Аксьонов вирішив промовчати стосовно причин вибухів на Старокримському полігоні.

Причини встановлюють слідчі органи,

– лаконічно сказав він.

Разом з тим "голова" півострова поспішив заявити, що, звісно, "постраждалих немає" і, взагалі, Крим ніякої "додаткової допомоги не потребує".

З його слів можна подумати, що такі ситуації – це щось абсолютно буденне для загарбників в Криму. Себто нібито "перейматись немає про що".

ГУР заявило про успішну операцію

Отже, "що ж сталося" на Старокримському полігоні досить оперативно пояснив Аксьонову Кирило Буданов. Глава Головного управління розвідки констатував, що в окупованому Криму було проведено успішну операцію.

Ворог приховує масштаби завданих збитків і кількість втрат у живій силі. Спасибі українським патріотам у Криму за додаткові докладні відомості та відео спільної роботи ГУР і ЗСУ,

– йдеться у повідомленні очільника розвідки.

Зверніть увагу! Буданов також нагадав українцям, які через певні обставини залишилися на окупованих територіях або були примусово переселені на територію Росії, про бот @guruabot в телеграмі для зворотного зв'язку.

"Туристи" втікають з Криму

Слід сказати, що ці вибухи лише інтенсифікували процес, що розпочався у ніч на 17 липня після атаки на Кримський міст й пошкоджень переправи.

Російські "туристи", що приїхали на незаконно окупований півострів, вирішили "чомусь" його швидко покинути. Через це утворились довжелезні затори.

Зокрема, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що станом на ранок 19 липня черга з "кримських туристів" в окупованому Новоазовську становить уже 12 кілометрів.